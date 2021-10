Milan-Torino 1-0, Serafini: “Ottenuto il massimo con il minimo sforzo”

Luca Serafini, ai microfoni di 'Milan TV', ha commentato l'esito di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022

Luca Serafini ha commentato così ai microfoni di 'Milan TV' la vittoria dei rossoneri a 'San Siro' contro il Torino per 1-0: "E' stata una partita complesso, il Torino ha fatto tanto possesso palla. Il giorno in più di riposo ha pesato tanto, il Milan non era sciolto come al solito, ma va detto che Ciprian Tatarusanu ha fatto praticamente una sola parata. Abbiamo ottenuto il massimo con il minimo sforzo".