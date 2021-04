Milan, tifosi presenti davanti ai cancelli di Milanello per caricare la squadra

Le ultime notizie sul Milan. Alcuni tifosi del Milan si sono riuniti davanti ai cancelli di Milanello per sostenere la squadra

Stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', i tifosi del Milan si sono riuniti davanti ai cancelli del centro sportivo di Milanello per caricare la squadra in vista del match di domani contro la Lazio. Proprio oggi, Pioli e i suoi ragazzi sono partiti alla volta di Roma. Questo il messaggio della tifoseria esposto con un grande striscione: 'L'obiettivo viene prima di qualsiasi distrazione. Cuore e grinta fino al termine della stagione'.