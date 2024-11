Milan, Theo Hernandez e la statistica di Serie A condivisa con un nerazzurro

Da quando è arrivato al Milan , quindi in Serie A , nel 2019 , Theo Hernandez è diventato un giocatore fondamentale per i rossoneri. Attualmente, Theo è tra i migliori terzini sinistri al mondo e condivide, in A, una statistica con un calciatore dell' Inter .

Come riportato dal portale di statistiche Opta, Hernandez ed il nerazzurro Federico Dimarco sono i due difensori che hanno fornito più assist in Serie A dalla stagione 2019/2020. Nel campionato in corso, entrambi hanno fornito 2 assist ma, quest'anno, hanno trovato un rivale che gioca nel loro stesso ruolo: Nuno Tavares, il quale è arrivato quest'estate alla Lazio ed è ad 8 assist in altrettante partite di campionato da lui giocate.