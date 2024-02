Il Giudice Sportivo , al termine della 26^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024 , ha emesso le proprie decisioni in merito agli episodi meritevoli di sanzione. Anche il Milan ha subito una punizione sotto forma di multa per un episodio avvenuto nel corso del match contro l' Atalanta allo stadio 'San Siro' domenica sera. Ecco, quindi, la spiegazione ufficiale dell'organo competente e la relativa entità dell'ammenda.

Milan, ecco la spiegazione del Giudice Sportivo

Per quanto riguarda le ammende alle società, è stata inflitta al Milan una multa da 10mila euro. "Per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".