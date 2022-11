Milan-Spezia, qualche curiosità sulla partita di stasera / Serie A News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha condiviso qualche curiosità in vista della partita contro lo Spezia, valida per la 13^ giornata di Serie A

"Milan-Spezia è una sfida che ha storia recente ma che al tempo stesso evoca ricordi agrodolci per i tifosi rossoneri. La formazione spezzina, tanto al Picco quanto a San Siro, ha sempre saputo metterci in difficoltà, cogliendo contro di noi due vittorie importanti. Nel sabato sera di San Siro il Milan cerca tre punti al cospetto di una squadra ostica, che ha bisogno di punti e di certezze. Il fischio d'inizio si avvicina e noi ci prepariamo con alcune curiosità sulla sfida.

AMICO SAN SIRO

Il Milan ha un rapporto speciale con San Siro, testimoniato dalle otto partite vinte delle ultime nove casalinghe disputate in Serie A, l'unica eccezione è l'1-2 contro il Napoli del 18 settembre. Passare a San Siro contro i rossoneri è difficile, altrettanto lo è segnare: dall'inizio del 2022 il Milan ha tenuto nove volte la porta inviolata in casa in Serie A, record nell'anno solare al pari della Fiorentina: solo Liverpool e Real Sociedad (10 ciascuna) contano più clean sheet interni nei maggiori cinque campionati europei nel periodo sottolineato. Tra le mura amiche, il Milan si è trovato in vantaggio per 298 minuti e - meno solamente della Juventus (360) - e nelle gare casalinghe che i rossoneri hanno sbloccato, non hanno mai perso.

RISCATTO DI NOVEMBRE

Nel 2021, il mese di novembre non riservò particolare fortuna ai rossoneri in campionato. La squadra di Pioli, infatti, non vinse nessuna delle tre gare giocate in Serie A nel mese: un pareggio con l'Inter e due sconfitte, contro Fiorentina e Sassuolo, un filotto di due sconfitte consecutive che non si è più verificato appunto dal novembre 2021 in poi per i rossoneri. Nel penultimo mese del 2022, che è l'ultimo a livello di competizioni ufficiali vista la sosta mondiale, i rossoneri vogliono scrivere una storia diversa.

QUANDO LEÃO VEDE SPEZIA...

Non ha trovato la via del gol nelle ultime due partite, contro Torino e Salisburgo, pur andandoci spesso vicino. Ma quando Rafa vede lo Spezia è in grado di esaltarsi: la formazione ligure è la vittima preferita in Serie A per il portoghese, che ha già segnato tre reti contro i liguri, inclusa la prima delle due doppiette realizzate nella competizione (4 ottobre 2020 al Meazza). In questa Serie A, sono già cinque i gol e quattro gli assist per Leão, solo Kvaratskhelia (11) e Milinković-Savić (10) hanno preso parte a più reti di lui finora.

TRASFERTE DIFFICILI

Lo Spezia ha giocato finora 6 partite in trasferta in questo campionato, con il bottino di 0 punti e 0 gol segnati: solo quattro squadre nella storia della competizione sono arrivate a sette sconfitte di fila fuori casa senza trovare la rete (Napoli nel 1939, Bari nel 1950, Catania nel 1955 e nel 1984 e Livorno nel 2014). A San Siro gli spezzini hanno perso quattro dei cinque incontri giocati in Serie A (tra Inter e Milan), subendo una media di 2.2 gol a partita, ma sono riusciti a imporsi nell'ultima trasferta milanese in ordine di tempo, lo scorso 17 gennaio contro i rossoneri. Contro di noi lo Spezia ha uno score di tutto rispetto, avendo vinto due dei quattro precedenti in Serie A disputati finora".