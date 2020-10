Milan-Spezia, Chisoli: “Oggi gara storica, divario tecnico molto alto”

Milan-Spezia: dichiarazioni pre-partita di Chisoli

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Stefano Chisoli, presidente bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Spezia di San Siro. Queste le dichiarazioni di Chisoli.

“La nostra ultima operazione può essere il ritorno di N’Zola, per il resto siamo a posto. Abbiamo fatto un gran lavoro. Oggi gara storica, ci siamo già stati alcuni anni fa in Coppa Italia con 7 mila spezzini, ma oggi è giusto rispettare il momento che stiamo attraversando. Divario tecnico alto, ma cercheremo di colmarlo in campo. Italiano? Lui è un valore aggiunto, in 5 minuti abbiamo trovato un accordo per il rinnovo”.

