Milan-Spezia: dichiarazioni pre-partita di Brahim Díaz

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Brahim Díaz, fantasista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Spezia di San Siro. Queste le dichiarazioni di Brahim Díaz: “Io titolare? Sì, evidentemente è una grande opportunità per me. Spero di dare il massimo, di fare quello che serve con la mia prestazione per aiutare la squadra”. LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH DEI ROSSONERI DI PIOLI >>>