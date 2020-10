Milan-Spezia, Brahim Díaz: “Concentrati per fare bene: sarà difficile”

Milan-Spezia: dichiarazioni pre-partita di Brahim Díaz

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Brahim Díaz, fantasista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima del match Milan-Spezia di San Siro. Queste le dichiarazioni di Brahim Díaz: “Sarà una partita difficile, è un’occasione importante in cui posso dare di più e in cui dovrò dare il massimo. Stanchi dopo il Rio Ave? Sicuramente la partita in Europa è stata dura a livello fisico, siamo affaticati ma dobbiamo dare il massimo e pensare di vincere questa partita. Bisogna portare a casa i tre punti. Milan-Spezia gara difficile? Tutte le gare sono difficili e lo Spezia non è da meno. Verranno qui per prendere almeno un punto ma noi dovremo essere focalizzati sui tre punti”. LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH DEI ROSSONERI DI PIOLI >>>