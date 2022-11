Milan-Spezia 2-1 al 90′: Tonali illumina, Giroud decide | Serie A News

Terminata Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco, dunque, quanto è successo nel secondo tempo di 'San Siro'

Daniele Triolo

È terminata da pochi minuti Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, quanto è successo nel secondo tempo dei rossoneri di Stefano Pioli.

Milan-Spezia 2-1 al 90': il racconto del secondo tempo — Dopo che il primo tempo si è concluso 1-0 per il Milan con il gol di Theo Hernández al 21', la ripresa si apre con una sostituzione nella fila rossonere: a metà campo, fuori Ismaël Bennacer (ammonito), dentro Sandro Tonali.

Subito Tonali si fa notare con uno sfondamento centrale e il pallone appoggiato per l'accorrente Junior Messias. Il sinistro a giro del brasiliano sul secondo palo, però, è debole e centrale. Nessun problema, dunque, per il portiere Bartłomiej Drągowski.

Al 50' è Rade Krunić, autore di un buon primo tempo, che ruba palla a Jakub Kiwior sulla trequarti e tenta il suggerimento in profondità per Divock Origi. L'attaccante belga prova la conclusione di destro ma non angola troppo la sfera. Drągowski blocca la sfera a terra in due tempi.

Lo Spezia va vicino al pareggio al 57': bel cross, dalla destra, di Emil Holm per la testa di Albin Ekdal, lasciato indisturbato nel cuore dell'area di rigore del Diavolo. Il tentativo dell'esperto centrocampista svedese, però, termina, per fortuna dei rossoneri, alto sulla traversa. Ma che brivido.

Il gol ospite, però, è nell'aria ed arriva al 59'. Lo segna, con il più classico episodio della rete dell'ex, Daniel Maldini. Il figlio di Paolo vince un contrasto con Messias, entra in area di rigore del suo Milan e con un bel destro a giro sul palo alla sinistra di Tătărușanu lascia immobile il portiere rossonero.

Il Milan torna in vantaggio al 65', con un euro-gol di Tonali da fuori area, ma l'arbitro Michael Fabbri annulla la rete per un fallo di Fikayo Tomori su M'Bala Nzola in partenza dell'azione. La partita si scalda, girandole di cambi da una parte e dall'altra. Nella fila del Milan entrano Ante Rebić, Charles De Ketelaere e Olivier Giroud al posto di Messias, Brahim Díaz e Origi.

Gli animi si accendono, Fabbri deve sedare un principio di rissa in campo. Ne fa le spese, tra gli ammoniti, Theo Hernández che, diffidato, salterà Cremonese-Milan. All'89', però, il Milan, tra tantissime sofferenze, ritrova il vantaggio: assist, al bacio, di Tonali nell'area piccola dello Spezia per Giroud: sforbiciata acrobatica del francese e rete!

Giroud commette un'ingenuità, si toglie la maglia, prende il secondo cartellino giallo e viene espulso: salterà anche lui la trasferta dello 'Zini'. Poco importa, però, perché Milan-Spezia finisce 2-1 e il Diavolo conquista tre punti sudati e importantissimi per restare in scia del Napoli.