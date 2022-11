Milan-Spezia 1-0 al 45′: Theo gol e due legni rossoneri | Serie A News

Terminato il primo tempo di Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto dei primi 45' di gioco

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli.

Milan-Spezia 1-0 al 45': il racconto del primo tempo — La partita è subito vibrante. Nei primi 10' di gioco due chance per il Milan (rovesciata di Divock Origi in apertura, colpo di testa di Brahim Díaz al 6') e una per lo Spezia (botta su punizione di Jakub Kiwior al 9') che lasciano subito intendere come il match sarà molto aperto e spettacolare.

Nei successivi 10' di gioco, in effetti, la tendenza è confermata. Prima sono gli ospiti, al 13', ad andare vicino al vantaggio con la deviazione di destro dell'ex Mattia Caldara sugli sviluppi di un calcio d'angolo (bravo Ciprian Tătărușanu a deviare d'istinto), poi è il Diavolo a rifarsi sotto.

Al 16' il Milan, infatti, colleziona due palle-gol importanti. Prima è Rade Krunić, con una bella giocata in area dello Spezia, a centrare l'incrocio dei pali con una conclusione di destro. Quindi, su cross di Rafael Leão, è Brahim ad impegnare, di testa in tuffo da distanza ravvicinata, il portiere polacco Bartłomiej Drągowski in un grande intervento.

Junior Messias, al 18', scalda ancora le mani all'ex fiorentino che, però, nulla può tre minuti più tardi, al 21', quando il Milan passa in vantaggio. Assist, geniale, di Ismaël Bennacer, nel cuore dell'area piccola per Theo Hernández, incuneatosi da sinistra. Controllo di petto e conclusione di sinistro sotto misura che sblocca il punteggio.

Dopo quasi 5' di controllo al V.A.R. per una presunta posizione di fuorigioco di Theo sul suggerimento del compagno, l'arbitro Michael Fabbri convalida giustamente la rete rossonera. Ancora pericoloso, poi, l'ex Caldara, al 31', sempre su calcio d'angolo ma stavolta di testa: Tătărușanu para a terra in due tempi.

Al 39' il Milan si rende ancora pericoloso, prima con Brahim da destra e poi con Theo da sinistra: in entrambe le circostanze Drągowski sventa i pericoli. Al 43', su lancio di Kevin Agudelo, è M'Bala Nzola che prova a spaventare i rossoneri in contropiede, lanciato da solo verso Tătărușanu.

Il portiere rossonero esce male, ma l'attaccante ospite si decentra troppo e conclude, malamente, sul fondo. Al 45', poi, è la coppia Leão-Origi a far inquietare la difesa dello Spezia, ma le loro iniziative non portano al gol del raddoppio del Diavolo. Nel recupero, una traversa, incredibile, di Leão e una bella chiusura di Ethan Ampadu, in collaborazione con Drągowski su Krunić.

Ma soprattutto una grande occasione per lo Spezia, con la palla di Medhi Bourabia, dalla destra, per Nzola che, sulla linea di porta, deve soltanto sospingere la sfera in rete. Incredibilmente, però, l'attaccante della squadra di Luca Gotti cicca la conclusione facile facile e salva il Milan!

Il punteggio non cambia più e dopo 45' di gioco, a 'San Siro', Milan-Spezia 1-0. I padroni di casa dovranno, però, cercare di essere più cinici sotto rete e trovare più gol se vorranno portare a casa i tre punti. Segui qui il LIVE del secondo tempo del match tra i rossoneri ed i bianconeri >>>