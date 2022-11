Milan-Spezia 2-1, la vittoria rossonera raccontata in numeri / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha raccontato in numeri la partita contro lo Spezia, valida per la 13^ giornata di Serie A

"Un golazo di Giroud nel finale stende lo Spezia e consente ai rossoneri di tornare alla vittoria in campionato dopo lo stop con il Torino. Il successo sui bianconeri mantiene il Milan in scia del Napoli e lo proietta al secondo posto solitario davanti all'Atalanta, infondendo fiducia ai ragazzi di Pioli per gli ultimi due impegni di Serie A prima della sosta. Ecco i numeri e le principali curiosità prodotti dal campo: