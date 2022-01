Milan-Spezia 1-0 al 45′: Leao la sblocca nel finale | Serie A News

È terminato il primo tempo di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Il racconto dei primi 45' di gioco

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli.

Buon inizio dei rossoneri, con Zlatan Ibrahimović (150 partite in rossonero oggi) che serve Rafael Leão a sinistra al 2': conclusione a giro sul secondo palo dell'attaccante portoghese, ma pallone fuori di poco. All'11' ci prova Matteo Gabbia, ma sul suo colpo di testa, arrivato in seguito ad un corner battuto da Alessandro Florenzi, la sfera termina alta sulla traversa.

Diavolo ancora pericoloso sull'asse Ibra-Leão al 16': lo svedese, in contropiede, lancia il numero 17 del Diavolo che si porta il pallone sul sinistro e incrocia sul secondo palo. Bravissimo il portiere spezzino, Ivan Provedel, a rifugiarsi in calcio d'angolo. Al 20', poi, Alexis Saelemaekers entra in area dello Spezia e tira. La conclusione è rimpallata ma il pallone, sullo sviluppo dell'azione, termina a Ibra. Lo svedese tira di potenza, ma il suo destro finisce in curva.

Al 24' contropiede rossonero, con Saelemaekers che, al termine di una bella azione corale, serve Leão: il portoghese prova la conclusione di prima intenzione, ma il pallone termina alto sulla traversa della porta difesa da Provedel. Tre minuti più tardi è Ibrahimović, scattato sul filo del fuorigioco, a tentare la via del gol: la conclusione del numero 11 rossonero, però, finisce proprio addosso al portiere ospite.

Lo Spezia si affaccia nell'area rossonera al 29' con Arkadiusz Reca che, incuneatosi tra i difensori dalla sinistra, va alla conclusione contrastato da Florenzi. Sulla sua conclusione ottimo riflesso di Mike Maignan, che para in due tempi. Sul capovolgimento di fronte, poi, ci prova Ibrahimović dalla lunga distanza: pallone sul fondo. Al 40' Saelemaekers, servito da Leão, si porta il pallone sul sinistro e prova il tiro a giro sul palo più lontano. Provedel, attento, devia in calcio d'angolo.

Al 45' calcio di rigore per il Milan, concesso dall'arbitro Marco Serra, dopo check al V.A.R., per un fallo di Provedel su Leao. Dal dischetto si presenta Theo Hernández. Portiere spiazzato, ma pallone sul fondo. Non passa neanche un minuto e, in pieno recupero, il Milan va meritatamente in vantaggio: Rade Krunić recupera palla a centrocampo e lancia Leão. Il portoghese scatta in profondità, brucia Dimitrios Nikolaou, che buca l'intervento e, in pallonetto, supera Provedel.

Milan-Spezia 1-0 al 45': ora bisogna chiudere la partita nella ripresa. Segui LIVE il secondo tempo della partita di 'San Siro' tra Milan e Spezia >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI