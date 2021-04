Milan, sono quattro i diffidati in casa rossonera: i nomi | Serie A News

Il Milan di Stefano Pioli in questo momento ha quattro diffidati in Serie A: sono Saelemaekers, Dalot, Castillejo e Rebic

Pareggio amaro per i rossoneri in Milan-Sampdoria. La squadra di Pioli sperava di fare 3 punti importantissimi in chiave Champions, ma le cose sono andate in maniera diversa. Ora bisogna preparare nel migliore dei modi la trasferta di Parma, che può diventare davvero decisiva. Il Milan però dovrà attento ai diffidati in vista della partita seguente contro il Genoa. La gara di San Siro ha portato il conto dei rossoneri a quattro diffidati, con Alexis Saelemaekers l'ultimo della lista. Gli altri tre sono Dalot, Castillejo e Rebic. Intanto il Milan è vicino all'accordo con un terzino. Ecco le cifre.