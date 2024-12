Gli stipendi d’oro dei dirigenti di Serie A: Milan al top, Giuntoli il più pagato

I compensi complessivi destinati ai CdA di sette dei primi dieci club della Serie A – Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e Napoli – ammontano a 17,5 milioni di euro per il 2022/23, in aumento rispetto ai 14,3 milioni della stagione precedente. Negli ultimi cinque anni, le spese per i CdA sono aumentate quasi ovunque, con le eccezioni di Roma e Juventus, che nell’ultimo anno hanno registrato un calo.