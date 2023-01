Milan-Sassuolo, il ricordo della vittoria rossonera nel 2014

In attesa della sfida tra Milan e Sassuolo, andiamo a rivivere un successo interno rossonero datato il lontano 2014

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - I rossoneri ospitano il Sassuolo per chiudere un mese di gennaio intenso e proiettarsi al meglio verso un febbraio ricco di grandi appuntamenti. Nel maggio 2014 si è disputato il primo confronto - casalingo - nella storia in massima serie contro i neroverdi, per una sfida che da lì in avanti è diventata una ricorrenza annuale per Milan e Sassuolo. A nove anni di distanza dal primo match a San Siro, andiamo a rivivere gli istanti di quella sfida con il nostro Time Machine:

LO SCENARIO

È il 18 maggio 2014, ultima giornata di Serie A 2013/14. I neroverdi - alla prima annata in massima divisione - hanno stupito tutti, battendo il Milan di Allegri nella sfida d'andata e salvandosi con diverse giornate di anticipo. I rossoneri, guidati da Clarence Seedorf, inseguono invece una qualificazione in extremis alle coppe europee in un turno conclusivo che lascia aperta ogni possibilità. A 90'dal termine del campionato, infatti, la classifica è corta e il Milan si gioca un posto in Europa League insieme a Parma e Torino.

SUBITO MUNTARI, RADDOPPIA DE JONG

Passano due minuti sul cronometro e un sinistro terrificante di Sulley Muntari apre le marcature: Pazzini appoggia per il mediano ghanese che controlla e scarica il mancino, palo interno e Pomini battuto per l'1-0 rossonero. Il Milan controlla il ritmo e cerca il raddoppio, che arriva al 27': punizione di de Jong dal limite dell'area che, complice la deviazione della barriera, inganna l'estremo difensore ospite e si insacca in rete. La formazione di Seedorf è compatta e chiude la prima frazione sul doppio vantaggio.

FINALE IN 9 CONTRO 10, I TRE PUNTI NON BASTANO

Nella ripresa calano intensità ed energie. L'espulsione di Mexès al 68' complica i piani dei rossoneri, che abbassano il proprio baricentro e si affidano alle ripartenze per provare a chiudere la contesa. In chiusura di gara, Pomini nega a Pazzini il colpo del ko e gli emiliani tornano in partita con il rigore realizzato da Zaza. In mezzo l'espulsione di Cannavaro che riequilibra per pochi minuti la parità numerica in un finale carico di tensione, e il rosso indirizzato a De Sciglio autore del fallo da rigore. Finisce 2-1, ma i risultati degli altri campi non fanno contenti i rossoneri che chiudono la stagione all'ottavo posto. Calciomercato Milan – Possibile un nuovo tentativo per Zaniolo?