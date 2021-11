Milan-Sassuolo, Frattesi squalificato per il match contro i rossoneri

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, salterà la sfida contro il Milan: il centrocampista è stato squalificato per una giornata

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, salterà la partita contro il Milan. Il calciatore è stato fermato per una giornata a causa di un'espressione blasfema. Perdita pesante per Dionisi, che dunque dovrà fare a meno del suo incursore nel match di domenica prossima a San Siro.