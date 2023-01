Milan-Sassuolo, Dionisi: “Oggi non è stata una partita a senso unico”

Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023

Alessio Dionisi, allenatore neroverde, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltosi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se inizia la stagione del Sassuolo: "Sicuramente oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione con un atteggiamento giusto, a volte non può bastare. Siamo stati premiati ma non guariti. Siamo sulla buona strada. Il Sassuolo è di tutti i giocatori, della società e del mister. Dobbiamo essere migliori delle partite precedenti. Poi ci sono gli episodi, oggi siamo stati più bravi rispetto ad altre volte. Oggi dobbiamo prenderla, guardarci in faccia e assumerci le responsabilità perché siamo questi ma anche quelli che hanno perso contro la Sampdoria".

Segnali dal gruppo: "Io spero. Chi non arriva secondo me deve star fuori. Abbiamo bisogno della qualità, determinazione, spirito giusto. Non può una squadra come noi non mettere volontà e determinazione ogni partita. Chi ci vuole giocare deve dare tutto, chi non vuole giocare non gioca".

Sulla partita: "Oggi è merito dei ragazzi. Anche chi stava in panchina meritava di giocare, come Ferrari. Gianmarco nella partita precedente aveva fatto gol, oggi sono contento. Anche per Defrel, è stato fermo tanto, non ha giocato nel girone d'andata. Oggi non è un caso che vengono dei segnali positivi, come in quella precedente. Dobbiamo essere precedenti, anche nella prossima. Non è iniziato un nuovo campionato, ma il girone di ritorno".

Se questa vittoria può riportare l'amore per la squadra: "C'è stato un po' questo atteggiamento, non va bene. Arrivano ragazzi che hanno bisogno di tempo, e non ce n'è. Soprattutto se non arrivano risultati. Non tutti lo ricordano, abbiamo giocato dieci partite senza Berardi. Poi ci mettiamo Traoré e Defrel. Non è semplice per ragazzi nuovi che devono subito dare. Sicuramente io sono d'accordo con quello che ha detto di Klopp, di quando c'è un cambiamento che bisogna aiutare. Da quando sono arrivato io sono iniziati dei cambiamenti, però vanno via i migliori. Chi ancora non è andato via non ha ancora dimostrato tutto il valore. Oggi ha vinto la squadra, non il singolo. Oggi hai citato un giocatore che ha fatto un'ottima partita e non un gol. Se questo lo capiamo possiamo toglierci soddisfazioni. Dopo il 5-0 alla Salernitana abbiamo iniziato a ostentare un po', ora dobbiamo essere bravi a non farlo dopo il 5-2 a San Siro. E comunque oggi non è stata una partita a senso unico".

Se da oggi la squadra lo ascolterà di più: "Sicuramente i risultati danno consapevolezza, aprono le orecchie e trattengono le parole. Però sicuramente non siamo solo questi, dobbiamo saperlo. Non siamo quelli ce abbiamo vinto con il Milan, ma anche che abbiamo fatto 17 punti nelle precedenti partite. Ora possiamo guardare in avanti con ottimismo e fare più punti rispetto al girone d'andata".