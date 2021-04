Milan-Sassuolo 1-2: la doppietta di Raspadori rallenta la corsa Champions

Finito da poco Milan-Sassuolo, match valido per la 32^ giornata di Serie A a San Siro. Il racconto della gara dei rossoneri di Stefano Pioli

È terminato da pochi minuti, a 'San Siro', Milan-Sassuolo, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Nel secondo tempo la squadra di Stefano Pioli butta spreca il vantaggio di Hakan Calhanoglu e si fa rimontare dagli ospiti. Buon inizio di ripresa per i rossoneri, ma i cambi di Roberto De Zerbi hanno messo tutto in discussione. Soprattutto quello di Giacomo Raspadori, eroe in quel di San Siro con una doppietta che complica la corsa del Diavolo verso la Champions League. La sensazione è che il prossimo match contro la Lazio possa essere davvero decisivo. Ecco il tabellino del match