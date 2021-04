Milan-Sassuolo 1-0, Calhanoglu sblocca il match | Serie A News

Hakan Calhanoglu ha segnato il gol al in Milan-Sassuolo, gara che è iniziata alle ore 18:30 a San Siro. Rossoneri in vantaggio

Milan-Sassuolo si è sbloccata al 29 minuto. Rete di Hakan Calhanoglu. Bellissima azione per i rossoneri: cambio di gioco di Saelemaekers per Calhanoglu, che con un tiro sul secondo palo, a giro, ha infilato Consigli. Rossoneri meritamente in vantaggio. Segui qui il live di Milan-Sassuolo.