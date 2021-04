Milan-Sassuolo 1-0: gran gol di Calhanoglu | LIVE NEWS

Alle ore 18:30 c'è Milan-Sassuolo a 'San Siro'. Segui, live, l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro i neroverdi

MILAN 1-0 SASSUOLO

33' 19:06 - 21 apr Leao spreca una buona occasione: tiro sbilenco da dentro l'area. 30' 19:02 - 21 apr GOOOL DI CALHANOGLU!!! - Strepitoso gol del Milan! Tiro a giro sotto l'incrocio di Calha dal vertice sinistro dell'area di rigore. 27' 18:59 - 21 apr Serie di conclusioni rossonere sugli sviluppi del corner, ma tutte respinte. 26' 18:58 - 21 apr Bel pallone lungo di Dalot per Leao, che in area aggancia e calcia, tiro deviato in angolo dalla chiusura del difensore. 24' 18:56 - 21 apr Punizione pericolosa di Berardi dal limite dell'area, palla alta. 13' 18:45 - 21 apr Enorme occasione Sassuolo con Boga! In area di rigore solo davanti a Gigio, ma è attento il portiere rossonero, che respinge. 11' 18:43 - 21 apr Bel recupero palla di Dalot, che arriva al limite dell'area e cerca la conclusione, debole e parata da Consigli. 4' 18:37 - 21 apr Primo tiro del match da parte di Calhanoglu: blocca facilmente a terra Consigli. 18:32 - 21 apr Calcio d'inizio di Milan-Sassuolo: primo pallone giocato dai neroverdi.

Cronaca LIVE

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic, Leao. A disposizione: Tatarușanu, Moleri, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Tonali, Brahim Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. A disposizione.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Lopez, Raspadori, Chiriches, Toljan, Traoré, Haraslin, Oddei, Bourabia. Allenatore: De Zerbi.

MILAN-SASSUOLO LIVE: TUTTE LE NEWS SULLA PARTITA

Ecco la probabile formazione rossonera in Milan-Sassuolo nel video di Gazzetta TV

"Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione rossonera in Milan-Sassuolo. La gara si giocherà alle 18:30 a San Siro

"Rafael Leao dovrebbe giocare dall'inizio in Milan-Sassuolo. O al posto di Hakan Calhanoglu sulla trequarti o per Zlatan Ibrahimovic in avanti

Alessio Romagnoli non giocherà titolare in Milan-Sassuolo di questo pomeriggio a 'San Siro'. Spazio a Simon Kjær e Fikayo Tomori in difesa

Ismaël Bennacer sarà assente in Milan-Sassuolo. Il centrocampista franco-algerino, sui suoi canali social, ha spiegato il perché del forfait

"Ante Rebić giocherà titolare, oggi pomeriggio, in Milan-Sassuolo. Il croato sta bene e cerca un altro gol dopo quelli contro Parma e Genoa

"Mario Mandžukić in panchina anche per Milan-Sassuolo. Il croato, finora, mai titolare in Serie A con la maglia del Diavolo

"I convocati di Stefano Pioli per Milan-Sassuolo, gara della 32^ giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18:30 a 'San Siro'

"Sarà Soualiho Meïte a giocare titolare in Milan-Sassuolo, al fianco di Franck Kessié, per sostituire l'acciaccato Ismaël Bennacer

"Roberto De Zerbi, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha fortemente condannato l'idea della SuperLega. Ecco i suoi motivi

"Rafael Leão dovrebbe giocare titolare oggi pomeriggio in Milan-Sassuolo. Per Zlatan Ibrahimović, infatti, affaticamento muscolare

"Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo, gara della 32^ giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18:30 a 'San Siro'

"Stefano Pioli, tecnico rossonero, in emergenza per Milan-Sassuolo. Quattro titolari importanti, infatti, sono a rischio convocazione per oggi

Alle ore 18:30 c'è Milan-Sassuolo allo stadio di 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Milan-Sassuolo, diretta tv: 'Sky Sport' (Dove vederla e come: CLICCA QUI)

Milan-Sassuolo, data ed orario: mercoledì 21 aprile, ore 18:30

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, Milano, dove alle ore 18:30, si disputerà Milan-Sassuolo, gara valida per la 32^ giornata della Serie A TIM 2020-2021.