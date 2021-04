Milan-Sassuolo: Mandzukic, ancora una partenza dalla panchina

Mario Mandzukic in panchina anche per Milan-Sassuolo. Il croato, finora, mai titolare in Serie A con la maglia del Diavolo

Daniele Triolo

Mario Mandzukic partirà ancora una volta dalla panchina anche in Milan-Sassuolo, gara della 32^ giornata del campionato di Serie A. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Il croato, ex Juventus, non ha infatti ancora i 90' nelle gambe, come confermato dal tecnico rossonero Stefano Pioli.

Arrivato a gennaio, svincolato, reduce dall'esperienza con l'Al-Duhail in Qatar, Mandzukic ha avuto prima un infortunio alla caviglia, poi una lesione al bicipite femorale. Stop che, di fatto, ne hanno condizionato l'esperienza milanista. Fin qui, il numero 9 ha giocato appena 158' con il Diavolo tra Serie A ed Europa League.

È subentrato, infatti, a gara in corso contro Atalanta, Bologna, Crotone, Spezia e Genoa (non giocando, quindi, mai titolare in Serie A con la maglia del Milan). Dal 1' è partito soltanto in occasione di Stella Rossa-Milan 2-2, gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Nonostante, quindi, la quasi certa assenza di Zlatan Ibrahimović per Milan-Sassuolo, Mandzukic rinvierà ancora il suo debutto da titolare in campionato con i rossoneri. Ma i gol importanti, a prescindere, possono arrivare anche partendo dalla panchina ...