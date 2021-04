Milan-Sassuolo: Rebic è carico e cerca il tris di reti

Ante Rebic giocherà titolare, oggi pomeriggio, in Milan-Sassuolo. Il croato sta bene e cerca un altro gol dopo quelli contro Parma e Genoa

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, si giocherà a 'San Siro' la sfida Milan-Sassuolo. Spetterà ad Ante Rebic, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, cercare di scardinare la retroguardia neroverde. Come riferito dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, il croato sta bene, è carico e mette nel mirino il tris di reti.

Rebic, infatti, ha fatto due gol bellissimi nelle ultime due gare dei rossoneri in Serie A, contro Parma e Genoa. In Milan-Sassuolo, pertanto, cerca la sua terza marcatura consecutiva. L'ex Eintracht Francoforte vive un momento positivo, è il fulcro delle azioni offensive del Diavolo: tutte quelle più pericolose, ultimamente, stanno passando dai suoi piedi.

Da quando è al Milan, Rebic esplode nel girone di ritorno. Sia in questa stagione che in quella passata, infatti, il numero 12 rossonero ha praticamente (quasi) sempre segnato da gennaio in avanti. Ad oggi, Rebic è a quota 7 gol in campionato: gliene mancano 4 per arrivare agli 11 dell'annata 2019-2020.

A fronte di un solo gol realizzato nei due gironi d'andata presi in esame, Rebic ne ha infilati ben 17 in quelli di ritorno: che spettacolo! Il Milan, dunque, anche contro il Sassuolo e nelle restanti sei gare stagionali, punterà su Rebic per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League.