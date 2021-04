CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra mercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in copertina, giubila perché la SuperLega sta saltando. Lasciano praticamente tutti i club inglesi coinvolti nel progetto (ovvero il 50% delle società fondatrici). Vacillano anche Barcellona ed Atlético Madrid. La competizione non partirà. In esclusiva, per il quotidiano romano, ha comunque parlato Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, proprio sul tema.