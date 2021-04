SKY – Milan-Sassuolo, la probabile formazione: Calhanoglu titolare, ma…

Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione rossonera in Milan-Sassuolo. La gara si giocherà alle 18:30 a San Siro

Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione rossonera in Milan-Sassuolo. La gara, valida per la trentaduesima giornata di Serie A, si giocherà a partire dalle 18:30 a San Siro. L'inviato Peppe Di Stefano ha parlato delle scelte di Stefano Pioli: "Non solo la notizia dell'addio alla Super League, ma anche la notizia delle assenze di Bennacer, Ibrahimovic e Theo Hernandez. Ce la fa Calhanoglu, quindi Pioli proverà questa formazione nel riscaldamento prima del Sassuolo: Dalot a sinistra, torna Calabria a destra e in mezzo i due centrali Kjaer e Tomori. Kessiè e Meite a centrocampo, Saelemaekers, Calhanoglu (prova lui dall'inizio del riscaldamento, ma è pronto Krunic), Rebic sulla trequarti, e davanti Rafael Leao".