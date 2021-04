Milan-Sassuolo: rossoneri ancora senza Ibra? Tocca a Leao

Rafael Leao dovrebbe giocare titolare oggi pomeriggio in Milan-Sassuolo. Per Zlatan Ibrahimovic, infatti, affaticamento muscolare

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, in Milan-Sassuolo, toccherà presumibilmente ancora una volta a Rafael Leao agire nel ruolo (poco amato) di prima punta nel 4-2-3-1 del Diavolo di Stefano Pioli. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo perché Zlatan Ibrahimović, con tutta probabilità salterà la partita contro i neroverdi per un affaticamento muscolare.

Assente già nello scorso impegno contro il Genoa, ma per squalifica, Ibra ha segnato 15 gol in 17 gare giocate con il Milan in questa edizione della Serie A. Questo a testimonianza della sua straordinaria importanza per i rossoneri. Tra CoVid e tanti infortuni muscolari, però, il suo apporto alla causa del Milan è stato di fatto limitato.

Davanti, pertanto, in Milan-Sassuolo dovrebbero (ri)aprirsi gli spazi per Leao, deludente contro il Genoa, ma che, per il club rossonero, rappresenta sicuramente il futuro. A lui appartengono le prossime stagioni del Diavolo, nonostante sia ancora troppo 'morbido' in fase di conclusione a rete.

All'andata, però, Leao si era reso protagonista, come si ricorderà, del gol più veloce della storia del campionato. Innescato da Hakan Çalhanoğlu, Leao trafisse la porta di Andrea Consigli in Sassuolo-Milan dopo appena 6' e 76''. Questo dimostra che il giovane portoghese, quando vuole, può fare anche cose meravigliose.

Il Milan, ha sottolineato la 'rosea', crede molto in Leao, ha investito molto su di lui e non lo manderà via in prestito nella prossima stagione. Certo, non ha ancora l'istinto della prima punta e del finalizzatore ad ogni costo. Ma il Milan è una squadra pensata per giocare bene al calcio. E Leao, in questo sistema, può inserirsi molto bene.