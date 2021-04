Milan-Sassuolo: probabile formazione, Meïte sorpassa Tonali

Sarà Soualiho Meïte a giocare titolare in Milan-Sassuolo, al fianco di Franck Kessié, per sostituire l'acciaccato Ismaël Bennacer

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Sassuolo. Il centrocampista francese Soualiho Meïte, giunto a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Torino, secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola scenderà in campo dall'inizio al fianco di Franck Kessié.

Questo perché, molto probabilmente, non dovrebbe recuperare per il match contro i neroverdi il franco-algerino Ismaël Bennacer, alle prese con un trauma contusivo alla caviglia. Meïte sarà preferito a Sandro Tonali in Milan-Sassuolo. Una scelta, probabilmente, dettata anche dagli impegni ravvicinati del Diavolo, atteso lunedì sera dallo spareggio Champions in casa della Lazio.

Per il resto, formazione rossonera ancora in alto mare, visto che non dovrebbe esserci, al pari di Bennacer, anche Zlatan Ibrahimović (affaticamento muscolare). Potrebbero farcela, stringendo i denti e non di certo nelle migliori condizioni fisiche, invece, Theo Hernández e Hakan Çalhanoğlu.