Milan-Sassuolo, Bennacer non gioca: “Colpo alla caviglia: niente di grave”

Ismaël Bennacer non fa parte dell'elenco dei convocati per Milan-Sassuolo , gara in programma alle ore 18:30 a 'San Siro' e valida per la 32^ giornata di Serie A . Il centrocampista franco-algerino, sui propri canali social ufficiali, ha voluto tranquillizzare tutti sul suo stato di salute.

"Ciao a tutti, non potrò giocare stasera dopo un piccolo colpo alla caviglia che ho ricevuto durante l'ultima partita. Niente di grave. Deluso di non essere in squadra ma ho piena fiducia nei miei compagni", le parole di Bennacer.