Milan-Sassuolo, Romagnoli escluso di nuovo: aspetta il suo turno

Alessio Romagnoli non giocherà titolare in Milan-Sassuolo di questo pomeriggio a 'San Siro'. Spazio a Simon Kjær e Fikayo Tomori in difesa

Daniele Triolo

Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, si accomoderà in panchina anche in occasione di Milan-Sassuolo, gara in programma oggi pomeriggio alle ore 18:30 a 'San Siro'. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola, sottolineando come Romagnoli abbia preso la decisione del tecnico Stefano Pioli con la giusta serenità.

Spazio, dunque, in difesa alla coppia di difensori centrali ormai affiatata e composta da Simon Kjær e da Fikayo Tomori. Per Romagnoli, quindi, la stagione prosegue in salita. Con qualche prestazione tutt'altro che al top fino alla partita giocata allo stadio 'Olimpico' contro la Roma, vero snodo della sua annata.

In quell'occasione, così come avverrà oggi per Milan-Sassuolo, Romagnoli fu escluso per scelta tecnica. Una decisione figlia di un rendimento non soddisfacente. Da allora, il numero 13 del Diavolo ha giocato titolare contro Udinese e Hellas Verona, prima di arrendersi ad un infortunio muscolare che lo ha messo fuori causa per un mese circa.

Tornato a disposizione, Romagnoli si è trovato la strada della titolarità sbarrata da Tomori. Dalle parti di 'Casa Milan', dunque, cominciano a farsi qualche domanda sul futuro del capitano. Un po' perché serve incamerare almeno una parte dei 28 milioni di euro necessari per riscattare Tomori dal Chelsea. Un po' perché Romagnoli andrà in scadenza di contratto nel 2022 e chiede un aumento dell'ingaggio.

Le prossime partite saranno cruciali, allora, per il futuro dell'ex difensore di Roma e Sampdoria. Nella logica del turnover, Romagnoli potrebbe trovare spazio lunedì prossimo, di nuovo allo stadio 'Olimpico', questa volta in occasione della gara contro 'la sua Lazio', squadra per la quale non ha mai nascosto di fare il tifo. Ecco come e dove vedere oggi in tv Milan-Sassuolo >>>