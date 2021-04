Milan-Sassuolo 1-0 al 45′: finora decide il piazzato di Calhanoglu

Finito il primo tempo di Milan-Sassuolo, match valido per la 32^ giornata di Serie A a 'San Siro'. Il racconto dei primi 45' di gioco

È terminato da pochi minuti, a 'San Siro', il primo tempo di Milan-Sassuolo, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli. I neroverdi, come prevedibile, non sono arrivati a San Siro per fare la vittima sacrificale. La squadra di De Zerbi, come da abitudine, ha provato ad esprimere il proprio gioco fatto di possesso palla. I rossoneri però sono stati bravissimi a pressare l'avversario e a contenerlo. Ma non solo: i ragazzi di Stefano Pioli hanno risposto con fraseggi e intensità riuscendo anche a trovare il vantaggio grazie ad Hakan Calhanoglu. Il turco, in dubbio fino a pochi minuti prima dell'inizio del match, ha fatto partire un piazzato bellissimo su cui Consigli non ha potuto nulla. Piccolo vantaggio del Milan a fine primo tempo, ma nella ripresa ci sarà sicuramente da combattere. Continua a seguire con noi il live testuale di Milan-Sassuolo