Milan-Sampdoria 1-0, le statistiche della partita | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le statistiche del match vinto oggi contro la Sampdoria per 1-0

Tanti tiri in porta, tante occasioni ma un solo gol segnato. Tanto basta ai rossoneri per superare la Samp e salire a quota 55 punti in classifica. La decide Leão con un guizzo a inizio primo tempo, gol che gli permette di salire in doppia cifra in stagione tra tutte le competizioni. Andiamo a leggere le principali statistiche scaturite dopo il successo casalingo dei rossoneri: