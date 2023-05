Milan-Sampdoria: le modalità di rimborso biglietti per l’alluvione | News

Oltre 70mila tifosi rossoneri sono attesi domani a San Siro per Milan-Sampdoria, con l'obiettivo di sostenere Pioli e i suoi ragazzi in questo finale di stagione. Di seguito alcune informazioni in merito al rimborso del biglietto per i tifosi provenienti dall’Emilia Romagna che domani non potranno raggiungere San Siro per Milan-Samp, causa alluvione.