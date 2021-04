Milan-Sampdoria, Quagliarella: “Gol? Ho capito che potevo calciare subito”

Fabio Quagliarella, giocatore blucerchiato, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sampdoria. Le sue dichiarazioni

"Non lo so, è una domanda che dovete fare al presidente. Non mi ha chiamato nessuno ma vado dritto per la mia strada. Il presidente sa quello che fa, il mister è un grandissimo. Io faccio il professionista e vado avanti".