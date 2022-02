Milan-Sampdoria, Pioli: “L’assist di Maignan? Abbiamo concetti chiari”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022

Sull'assist di Mike Maignan per Rafael Leão : "Abbiamo dei concetti chiari. Era giusto fare quella giocata: Mike è stato perfetto nei tempi e nel modo".

Sul gioco spezzettato nel primo tempo: "Venivamo da arbitraggi dove i mezzi falli non si fischiavano. Dobbiamo adeguarci al metro arbitrale europeo, allo spettacolo e alla fluidità. Spezzettare significa far perdere il ritmo ai giocatori. Bisognerebbe giocare di più e fischiare meno: io sono per il tempo effettivo".