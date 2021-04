Milan-Sampdoria, Mandzukic salterà la decima partita per infortunio | News

Le ultime notizie sul Milan. Assente anche nella gara di domani tra Milan e Sampdoria, Mandzukic salterà la decima partita per infortunio

Come annunciato da Stefano Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di domani alle 12.30 tra Milan e Sampdoria, Mario Mandzukic non sarà convocato. Per il croato si tratta della decima partita che salterà per infortunio da quando veste la casacca rossonera. L'ultima apparizione su un campo da calcio dell'ex Juventus risale al match di andata di Europa League tra Stella Rossa e Milan. Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Sampdoria.