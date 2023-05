Milan-Sampdoria, Diaz: “Bacio alla maglia? L’ho fatto con il cuore”

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Sampdoria, partita della 36^ giornata della Serie A

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita di Milan-Sampdoria, gara della 36^ giornata della Serie A, che è appena terminata a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Una stagione positiva per te:“Sono contento a livello individuale, certo che questa settimana è stata così così… Volevamo andare in finale, ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo vinto e giocato bene. Individualmente sono molto contento”.

Avete archiviato l’eliminazione della Champions?“L’obiettivo ora è arrivare in Champions, abbiamo dimostrato che siamo forti arrivando in Semifinale. Volevamo andare in finale, ma oggi questa partita ci è servita anche in ottica prossima Champions”.

Sei cresciuto nella qualità delle tue giocate, a cosa lo attribuisci?“Grazie per le tue parole. Sono giovane e devo crescere ancora. Devo ringraziare il mister, ha lavorato bene con tutti. Devo dire grazie anche alla squadra, siamo sempre uniti. Conosco le mie qualità, do sempre tutto. Lavoro su quello che mi può mancare per farlo bene quando c’è l’occasione”.

Il bacio alla maglia parla da solo…:“Era per ringraziare tutti i tifosi per questa settimana. È con il cuore, l’ho fatto col cuore. Non so cosa dire sul futuro. Sto molto bene, sono molto contento, ci sono due partite ancora e voglio dare tutto per questa maglia”.

Sul gol sbagliato al derby:“Voglio sempre fare gol, in quell’occasione non ci sono riuscito. Però do sempre tutto per la squadra, certo che dovevo fare gol, per mentalità voglio vincere sempre. Ho il rimpianto per quello che ho sbagliato l’altro giorno. Però nel calcio ci sono sempre altre opportunità”.

L’arrivo di De Ketelaere ti ha spronato?“Non so che dire. Noi siamo con lui, questo è l’importante. Siamo uniti, aiutiamo tutti e anche lui vogliamo aiutarlo. Quando c’è concorrenza ognuno vuole dare il meglio. Non voglio parlare su questo che poi magari escono parole che non sono mie. Se un giorno vuoi venire a vedere come ci alleniamo vedrai la qualità di tutti i giocatori. Ci alleniamo al massimo perché vogliamo essere tutti titolari, lui si allena bene, certe. Se il mister Pioli vuole sei il benvenuto”.