Milan-Sampdoria, la curiosità: i traguardi di Pioli e Giroud | Serie A News

( fonte: acmilan.com ) Di nuovo in campo, per ripartire. La Champions League è alle spalle e il campionato incombe. Tre partite alla fine per scrivere un finale di alto livello e per riprendersi un posto tra le prime quattro. La prima è contro la Sampdoria , sabato 20 maggio alle 20.45: ecco alcune statistiche e curiosità sulla sfida.

Mister Stefano Pioli è a una sola lunghezza dal totalizzare 700 punti come allenatore in Serie A (699), e contemporaneamente un successo sulla Sampdoria gli permetterebbe di tagliare quota 100 vittorie in tutte le competizioni alla guida del Milan (99). Pierre Kalulu ha toccato le 100 gare ufficiali con il Milan nell'EuroDerby di ritorno e, con una vittoria, otterrebbe il 50° successo in rossonero. Olivier Giroud (49) è invece vicino a servire 50 assist nei cinque grandi campionati europei: il francese ne ha totalizzati 5 in questo campionato e non fa meglio dal 2015/16 (6 in Premier League con l'Arsenal).