Milan-Sampdoria, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Le curiosità di 'acmilan.com' in vista del match Milan-Sampdoria, valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Di nuovo in campo, per ripartire. La Champions League è alle spalle e il campionato incombe. Tre partite alla fine per scrivere un finale di alto livello e per riprendersi un posto tra le prime quattro. La prima è contro la Sampdoria, sabato 20 maggio alle 20.45: ecco alcune statistiche e curiosità sulla sfida.

FILOTTO

I rossoneri non conoscono la sconfitta contro i blucerchiati dal 30 marzo 2019, quando a Marassi fu decisivo un gol di Defrel per lo 0-1 finale. In quello che rimane l'unico successo dei genovesi negli ultimi dieci incontri tra le due formazioni. Il Milan è rimasto imbattuto contro la Samp da quel giorno e soprattutto ha vinto tutte le ultime tre sfide, sempre con scarto minimo. 1-0 il 23 agosto 2021, 1-0 il 13 febbraio 2022 e 2-1 il 10 settembre 2022. Un filotto più lungo di vittorie contro i doriani non si registra dal periodo 1999-2005, quando i successi consecutivi furono cinque. Negli ultimi sette precedenti in campionato, oltretutto, il Milan non ha mai subito gol dai doriani nel primo tempo.

INTERROMPERE IL DIGIUNO

Ai rossoneri, dopo il 2-0 alla Lazio, è mancato il gol nelle ultime tre partite: la squadra vuole sbloccarsi e allo stesso modo Olivier Giroud. Che contro la Sampdoria all'andata ha segnato uno dei suoi otto gol stagionali in campionato (l'unico in trasferta). A Oli la rete in Serie A manca da 6 partite e la doppia cifra è lontana solo due marcature. Un altro grande bomber della sfida, Fabio Quagliarella, cerca il primo gol in questo campionato per non restare a secco di gol in una stagione in Serie A per la prima volta dopo diciassette annate consecutive a segno.

I GOL ROSSONERI: DOVE, COME, QUANDO

Il Milan è la formazione che ha segnato più gol nella prima mezz'ora di gioco nella Serie A 2022/23 (18). E allo stesso tempo quella che in percentuale ha segnato più gol su azione in questo campionato: l'84%, ossia 46 su 55. La velocità degli attaccanti rossoneri è ben riassunta in un altro dato. Il Milan è la squadra che attacca di più in contropiede in questo campionato con 49 attacchi di questo tipo, ben venti in più rispetto alla seconda di questa graduatoria (Udinese, 29). La Sampdoria, all'interno di questa stagione con poche gioie e culminata con l'aritmetica retrocessione, ha peggior attacco (21 gol segnati) che e la più bassa percentuale realizzativa (6%).

TRAGUARDI

Mister Stefano Pioli è a una sola lunghezza dal totalizzare 700 punti come allenatore in Serie A (699), e contemporaneamente un successo sulla Sampdoria gli permetterebbe di tagliare quota 100 vittorie in tutte le competizioni alla guida del Milan (99). Pierre Kalulu ha toccato le 100 gare ufficiali con il Milan nell'EuroDerby di ritorno e, con una vittoria, otterrebbe il 50° successo in rossonero. Olivier Giroud (49) è invece vicino a servire 50 assist nei cinque grandi campionati europei: il francese ne ha totalizzati 5 in questo campionato e non fa meglio dal 2015/16 (6 in Premier League con l'Arsenal).