Milan-Sampdoria 5-1 al 90′: vittoria fondamentale dopo il derby

Milan-Sampdoria 5-1: il racconto del secondo tempo a 'San Siro'

Dopo un buonissimo primo tempo, ricomincia la sfida di San Siro, con il Milan avanti per 3-1. Iniziano forte i rossoneri che non trovano, in area di rigore, la zampata per il quarto gol. Al 51', meravigliosa palla di Quagliarella, Leris non trova la porta al volo. Al 58' bella palla di Brahim Diaz che per pochi centimetri non trova Giroud.