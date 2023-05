Milan-Sampdoria 3-1 al 45′: Giroud torna al gol. Leao scatenato

Il Milan inizia subito cercando la porta, ma Leao non trova l'inserimento di Brahim Diaz. Al 5' azione confusa del Milan, con Messias che sbaglia il tiro. Dubbio all'8' minuto con Theo Hernandez che cade in area, proteste rossonere . Al 9' minuto la sblocca il Milan: bella palla di Brahim Diaz, Leao non sbaglia . Spinge ancora il Milan.

Al 20' pareggio della Sampdoria, se ne va Zanoli, palla al centro per Quagliarella che non sbaglia. Prima Ravaglia si supera su Thiaw, poi ancora assist di Giroud che trova il 2-1. Fallo di Gunter su Leao, calcio di rigore per il Milan.Al 29' non sbaglia dal dischetto Giroud.