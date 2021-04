Milan-Sampdoria 1-1 al 90′: brutto stop, palo di Kessie nel finale

È terminato, a 'San Siro', il match Milan-Sampdoria, anticipo della 29^ giornata di Serie A. Ecco com'è andata la partita dei rossoneri

È terminato da pochi minuti, a 'San Siro', il match Milan-Sampdoria, anticipo delle ore 12:30 della 29^ giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli conquista un punto quasi insperato nel finale grazie al gol di Jens Petter Hauge. Il norvegese sfrutta un assist di Franck Kessie e insacca la palla alle spalle di Audero con un bel tiro a giro. In precedenza, il Diavolo ha cercato di farsi male con le proprie mani: Theo Hernandez regala malamente un pallone a Fabio Quagliarella che beffa Gianluigi Donnarumma con un pallonetto. Un punto guadagnato dopo una brutta prestazione, ma nel finale Franck Kessie sfiora la beffa per la Samp con un clamoroso palo. Brutto stop in ottica Champions League.