Milan, media gol altissima contro la Salernitana: i numeri / Serie A News

Manca poco al fischio d'inizio di Salernitana-Milan, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Il Diavolo ha segnato almeno due gol in ciascuna delle cinque gare contro i campani in campionato. Sono 12 i gol a bilancio, una media di 2.4 a match. È la più alta registrata dai rossoneri contro una singola avversaria attualmente nella competizione.