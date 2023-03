Milan-Salernitana, i precedenti rossoneri del lunedì

I Monday Night di campionato hanno offerto fortune alterne al Milan, che non è riuscito a vincere le ultime due partite di Serie A giocate di lunedì: nella stagione scorsa, 0-0 con il Bologna il 4 aprile 2022 e 1-2 con lo Spezia il 17 gennaio 2022, l'ultimo successo in questo giorno della settimana risale al 23 agosto 2021, 1-0 contro la Sampdoria al Ferraris. Ferma a zero successi la Salernitana, che non ha mai vinto nei quattro incontri di Serie A disputati di lunedì: dopo tre pareggi registrati nel 2022, i campani hanno perso l'ultimo, contro il Verona lo scorso 13 febbraio. Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>