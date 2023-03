Milan-Salernitana, Ibrahimovic rincorre il record di Costacurta

Zlatan è in lizza per una maglia da titolare nel Monday Night, che gli manca in Serie A dal 23 gennaio 2022. Contro la Salernitana, Ibra va alla caccia di diversi traguardi: i granata potrebbero diventare la 38ª formazione diversa che lo svedese affronta in Serie A e la 33ª contro cui trova il gol nella competizione. Dovesse trovare la via della rete, Ibra diventerebbe il marcatore più anziano nella storia della competizione (41 anni e 161 giorni), superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007). Zlatan (155) è inoltre vicino a eguagliare Roberto Mancini, Luigi Riva e Filippo Inzaghi (156) in 21ª posizione tra i giocatori con più reti segnate nella storia della Serie A. Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>