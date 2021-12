Milan-Salernitana, Florenzi: “Siamo tutti titolari. Kjaer? Perdita importante”

Alessandro Florenzi giocatore rossonero ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Salernitana. Le sue dichiarazioni

Sulla gara di oggi: "Siamo veramente tutti titolari, in cui tutti diamo il massimo. Il mister ha un'ampia scelta di giocatori forti. Ci dispiace per Simon Kjaer, è una perdita importante come giocatore e come uomo. Se l'ho sentito? L'ho sentito ieri prima e dopo l'operazione, ha detto che il giorno 1 per rientrare. Io gli ho detto che lo aspettiamo".