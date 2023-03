Milan-Salernitana, le curiosità della gara di ‘acmilan.com’

Milan-Salernitana: ecco alcune statistiche interessanti sulla sifda di San Siro, verso la 26ª giornata di Serie A

Emiliano Guadagnoli

(fonte:acmilan.com) - Record da raggiungere e tabù da sfatare. Milan-Salernitana, posticipo del lunedì della 26ª giornata di Serie A, è una partita che racchiude nella sua importanza diversi significati. Andiamo a scoprire di più con le nostre consuete curiosità e statistiche sulla partita.

SAN SIRO AMICO, SAN SIRO STREGATO

Il Milan conta tre successi casalinghi in altrettanti precedenti in casa contro la Salernitana in Serie A, arrivati con un punteggio complessivo di 7-2. Il primo nel gennaio del 1948, 2-0, poi una lunga pausa prima del 3-2 del gennaio 1999 e il 2-0 del dicembre 2021. In questa Serie A, in casa, i rossoneri hanno vinto 9 partite su 12 (1N, 2P). I granata, ora allenati da Paulo Sousa, dal loro ritorno in Serie A hanno sofferto molto a San Siro: dall'inizio dello scorso campionato, infatti, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate a Milano contro Milan e Inter, con un punteggio complessivo di 9-0; in nessuno stadio i granata hanno subito più gol in trasferta nel periodo (nove anche al Gewiss Stadium di Bergamo).

DIFESE IN GRANDE SPOLVERO

Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare interne di campionato, lo stesso numero di clean sheet casalinghi registrati in tutto il resto del torneo in corso (due nelle prime 10). Complessivamente, sono 5 nelle ultime 6 le partite in cui i rossoneri sono riusciti a non subire gol. Solo la Fiorentina, nella recente sfida di campionato, è riuscita a segnare ai rossoneri nell'arco dell'ultimo mese. Dal canto suo, anche la Salernitana è riuscita a registrare la fase difensiva e non subisce gol da due gare in Serie A, dopo 12 partite di fila con reti al passivo; i granata non ottengono almeno tre clean sheet di fila nella massima serie da maggio 1999, con Francesco Oddo alla guida (serie di cinque).

BLUE MONDAY

I Monday Night di campionato hanno offerto fortune alterne al Milan, che non è riuscito a vincere le ultime due partite di Serie A giocate di lunedì: nella stagione scorsa, 0-0 con il Bologna il 4 aprile 2022 e 1-2 con lo Spezia il 17 gennaio 2022, l'ultimo successo in questo giorno della settimana risale al 23 agosto 2021, 1-0 contro la Sampdoria al Ferraris. Ferma a zero successi la Salernitana, che non ha mai vinto nei quattro incontri di Serie A disputati di lunedì: dopo tre pareggi registrati nel 2022, i campani hanno perso l'ultimo, contro il Verona lo scorso 13 febbraio.

E SE IBRA...

Zlatan è in lizza per una maglia da titolare nel Monday Night, che gli manca in Serie A dal 23 gennaio 2022. Contro la Salernitana, Ibra va alla caccia di diversi traguardi: i granata potrebbero diventare la 38ª formazione diversa che lo svedese affronta in Serie A e la 33ª contro cui trova il gol nella competizione. Dovesse trovare la via della rete, Ibra diventerebbe il marcatore più anziano nella storia della competizione (41 anni e 161 giorni), superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007). Zlatan (155) è inoltre vicino a eguagliare Roberto Mancini, Luigi Riva e Filippo Inzaghi (156) in 21ª posizione tra i giocatori con più reti segnate nella storia della Serie A. Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>

