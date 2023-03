Milan-Salernitana, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’

Milan-Salernitana: ecco tutt i punti di forza, debolezze e segreti della formazione guidata da Paulo Sousa

(fonte:acmilan.com) - Dopo il pareggio ottenuto mercoledì sera a Londra contro il Tottenham e la conseguente qualificazione ai Quarti di Champions League, il Milan riassapora la Serie A ospitando la Salernitana nel Monday Night della 26ª giornata. Una gara che, nonostante i 22 punti che separano le due squadre, per i rossoneri si prospetta piena di insidie. Gli uomini di Mister Pioli, infatti, nonostante siano rimasti imbattuti in quattro delle cinque sfide (3V, 1N) in questo campionato contro squadre che iniziavano la giornata nelle ultime cinque posizioni, hanno perso quella più recente contro queste avversarie: 5-2 contro il Sassuolo proprio a San Siro.

Inoltre, dopo 12 partite di fila con reti al passivo tra cui la prima delle tre gare disputate con Paulo Sousa in panchina (0-2 v Lazio), la squadra del tecnico portoghese ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due incontri giocati contro Monza e Sampdoria nel massimo campionato italiano e va alla ricerca del terzo clean sheet di fila nella competizione per la prima volta da maggio 1999 (serie di cinque in quel caso). Dall'altra parte, i rossoneri, nonostante la sconfitta nell'ultimo turno contro la Fiorentina, cercheranno di continuare la striscia di risultati positivi in casa - una sola sconfitta negli ultimi otto incontri davanti ai propri tifosi nella competizione.

VERTICALIZZAZIONI E GIOCO DI RIMESSA, LE CHIAVI DI LETTURA DELLA SQUADRA DI SOUSA

Ma in che modo Paulo Sousa potrebbe creare qualche grattacapo alla retroguardia rossonera? Da quando l'allenatore siede sulla panchina della squadra amaranto - 23ª giornata -, i campani sono risultati la squadra con il maggior numero di attacchi verticali (sei alla pari proprio dei rossoneri), dimostrando come il gioco diretto in profondità sia uno dei dogmi principali per l'allenatore ex Fiorentina. La Salernitana, inoltre, ha lasciato il pallino del gioco sempre in mano agli avversari nei confronti con Lazio, Monza e Sampdoria: infatti solo il Lecce (36%) ha avuto un possesso palla medio inferiore dei campani nelle ultime tre giornate di campionato (38%).

Oltre a questi aspetti, la formazione granata si è dimostrata molto combattiva in fase di riconquista del pallone in queste ultime tre giornate riuscendo a vincere il 56% dei duelli ingaggiati, percentuale record in questo parziale tra le squadre di massima serie. Non solo aspetti positivi, visto che in generale nel corso del torneo gli amaranto hanno faticato enormemente a gestire sia gli avvii di gara, subendo ben 24 reti nella prima frazione, sia la parte centrale di partita, incassando 21 gol in questo lasso temporale, record negativo in entrambi i frangenti di gara nel campionato in corso.

IL TANDEM PIĄTEK-DIA: I GOL DELLA SALERNITANA PASSANO DA LORO

Chi se non loro? Sono fondamentalmente due i giocatori da cui passano le fortune in zona gol della Salernitana e quelli da cui la retroguardia rossonera dovrà guardarsi: i due attaccanti Krzysztof Piątek e Boulaye Dia. Il senegalese, ormai recuperato dopo un problema fisico accusato nel mese di febbraio, è il miglior marcatore della Salernitana in questo campionato con otto gol. Inoltre, tra i giocatori che hanno effettuato almeno 25 conclusioni nella Serie A in corso, l'attaccante granata è quello con la miglior percentuale realizzativa (29.6%).

Il centravanti polacco, ex di turno con 36 presenze e 13 gol con i rossoneri in Serie A tra gennaio 2019 e gennaio 2020, sta vivendo il suo più lungo stop realizzativo da quando milita nei maggiori cinque campionati europei (2018/19): 12 presenze di fila a secco e cercherà di mettere fine a questo digiuno nello stadio in cui in passato ha regalato alcune gioie ai tifosi rossoneri. Sono loro i punti di forza di questa Salernitana, i due attaccanti di peso internazionale in grado di cambiare il volto a una partita in cui i campani partono sfavoriti. Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>

