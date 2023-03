Milan-Salernitana 1-1 al 90′: Diavolo, perso il treno per il secondo posto

Terminata Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto del secondo tempo del match di 'San Siro'

Enrico Ianuario

È terminata da pochi istanti Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo del match tra i rossoneri di Stefano Pioli e i granata di Paulo Sousa.

Milan-Salernitana 1-1 al 90': il racconto del secondo tempo di 'San Siro' — Secondo tempo che inizia sulla falsa riga del primo, ovvero con il Milan subito propositivo e pericoloso in avanti. E i rossoneri al 51esimo creano subito una pericolosa azione da gol. Bella azione personale di Bennacer che serve Leao, il quale però calcia malissimo. Segnali di risveglio della Salernitana, con Candreva che prova a sorprendere dalla distanza Maignan: tiro forte, ma centrale. Al 59esimo viene ammonito Giroud. Il francese era diffidato, dunque salterà il prossimo match contro l'Udinese. Al 61esimo gol della Salernitana che approfitta di una dormita generale della difesa rossonera. Dia, servito in area di rigore, completamente solo insacca la sfera alle spalle di Maignan. Nonostante il gol del pareggio, il Milan non si perde d'animo e reagisce.

Prima un'occasione al 65esimo di Bennacer che, al volo e al limite dell'area, fa partire un gran tiro potente ma poco preciso. Al 70esimo l'episodio che avrebbe potuto cambiare il match. Bennacer viene contrastato in area di rigore, La Penna indica il dischetto. Richiamato dal Var, l'arbitro della sezione di Roma nega il penalty ai rossoneri. Cinque minuti più tardi miracolo di Ochoa. Gran cross dalla destra indirizzato verso Ibrahimovic che colpisce di testa, con la palla che sbatte sul petto di Origi: il portiere della Salernitana non esce e smanaccia il pericolo ad un passo dalla riga di porta. Altra occasione per il Milan al 77esimo: cross di Florenzi, colpo di testa di De Ketelaere ma la palla va lontano dalla porta. Tanto Milan dalle parti di Ochoa, ma la Salernitana trova le forze per rendersi pericoloso in avanti.

All'81esimo gran botta sul primo palo di Piatek, ma Maignan è attento e compie un'ottima parata. Ad andare vicino al vantaggio però è il Milan, con la fortuna che non l'assiste. Azione abbastanza confusa, con la palla che arriva dalle parti di Theo Hernandez che crossa verso Ibrahimovic: Ochoa devia il pallone che finisce dalle parti di Florenzi con il portiere avversario battuto, ma la sfera clamorosamente non entra in rete. Al 90esimo altra occasione per il Milan, questa volta con Ibrahimovic. Bella azione di De Ketelaere che serve Origi, il quale trova Ibrahimovic poco dentro l'area di rigore: tiro rasoterra ad incrociare, gran parata di Ochoa. Il Milan chiude il match in avanti, ma il muro della Salernitana regge e la partita termina 1-1. I rossoneri sciupano una ghiotta occasione per agganciare l'Inter al secondo posto in classifica. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

