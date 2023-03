Milan-Salernitana 1-0 al 45′: Giroud-gol nel finale, Diavolo padrone del campo

Altra grande occasione del Milan, quattro minuti più tardi. Calcio d'angolo per i rossoneri calciato splendidamente e indirizzato dalle parti di Giroud che si esibisce in una meravigliosa rovesciata: esecuzione perfetta, tiro alto di poco sopra la traversa. Al 33esimo grande occasione per la Salernitana. Bennacer perde palla al limite dell'area, ne approfitta la Salernitana che va al tiro con Kastanos : a tu per tu con Maignan , provvidenziale la deviazione di Theo Hernandez in angolo. Quattro minuti più tardi altra occasione per il Milan, questa volta con Leao che ci prova dalla distanza: il suo tiro, però, viene deviato in angolo. Al 39esimo potenziale occasione da gol del Milan. Azione manovrata dei rossoneri, con Saelemaekers che serve Theo Hernandez , tutto solo al limite dell'area di rigore: prova la botta di sinistro, ma il terzino francese sorprendentemente calcia male e il pallone si spegne abbondantemente sul fondo.

Al 42esimo dormita clamorosa di Thiaw che lancia in porta Dia. L'attaccante senegalese deve fare i conti però con Maignan che non solo è un grande portiere, ma compie un intervento da grandissimo difensore e in scivolata arpiona la sfera dai piedi dell'attaccante della Salernitana. E' questa l'ultima azione importante del primo tempo? No, perché al 45esimo Olivier Giroud segna il gol del vantaggio dei rossoneri. Calcio d'angolo battuto meravigliosamente, l'attaccante francese, ben posizionato, non ha bisogno di saltare per insaccare di testa in rete la sfera. Un ottimo Milan chiude così il primo tempo, con un gol meritato per quanto visto nei primi 45 minuti di gioco! Segui il LIVE del secondo tempo di Milan-Salernitana da 'San Siro' >>>