Milan-Salernitana 2-0: Saelemaekers MVP della partita | Serie A News

Alexis Saelemaekers votato miglior giocatore di Milan-Salernitana 2-0 dai tifosi rossoneri. Ha battuto Franck Kessié ed Alessandro Florenzi

"È passato quasi un anno, quasi un intero campionato. Mancava da dicembre 2020, da 35 partite, il gol di Alexis Saelemaekers. Finalmente il belga ha ritrovato la via della rete, contro la Salernitana a 'San Siro', dedicandola al compagno Simon Kjær. Un grande gol, un mancino morbido e preciso all'angolino scagliato da posizione defilata, valso il raddoppio rossonero. Saelemaekers ha semplificato la vita alla squadra, avvicinandola alla vittoria e mettendo in discesa la gara molto presto. Per questo, e per l'ottima prestazione, i tifosi del Milan lo hanno votato come MVP di Milan-Salernitana 2-0.