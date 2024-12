Milan-Roma, la Time Machine: Van Basten fa volare in vetta i rossoneri

Pur con un doppio vantaggio in cassaforte, i rossoneri continuano a proporre uno schieramento offensivo - e un gioco propositivo - trovando il terzo gol al 57'. A provarci con un diagonale destro è Massaro, Cervone respinge ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Rijkaard, che trova così il suo primo gol stagionale. Due minuti dopo i giallorossi provano a riaprirla con il sinistro di Carnevale che supera un incolpevole Rossi, ma la squadra di Capello chiude i conti al 78', e lo fa con un grandissimo gol. Cross dalla destra di Tassotti, la difesa ospite respinge ma ad avventarsi sul pallone è Costacurta, che impatta al volo da oltre 25 metri col mancino lasciando di sasso Cervone. Nel finale da segnalare solo un'espulsione per van Basten, episodio che non cambia il risultato: 4-1 per il Milan e vetta della classifica confermata.